Мадуро назвал Россию великой державой столетия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после московского визита к своему коллеге Владимиру Путину признался, что считает Россию одной из величайших держав нынешнего столетия.

Венесуэльский лидер поделился с подписчиками в "Твиттере", что за все 13 лет взаимодействия нынешняя встреча глав двух стран стала "самой насыщенной".

— На ней мы укрепили уважение, взаимное восхищение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах. Россия — одна из великих держав XXI века! — написал Мадуро.

В конце сентября в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Главы государств обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями о региональных делах, в частности о прямом вмешательстве третьих стран во внутренние дела государств Латинской Америки.

После официальной встречи глава Венесуэлы вместе с супругой и членами делегации прогулялся по главной площади российской столицы, а также записал видеообращение для своей страны.