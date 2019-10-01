Ким Чен Ын поздравил главу КНР с 70-летием страны

Торжество началось с военного парада на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь.

Глава КНДР Ким Чен Ын отправил китайскому коллеге Си Цзиньпину поздравительную телеграмму в связи с 70-летием КНР, сообщает РИА "Новости".

— Наша партия, правительство и народ всецело поддерживают партию, правительство и народ КНР в их борьбе за защиту стабильности и основных интересов страны, достижение непрерывного развития, и мы всегда будем стоять вместе с ними на пути отстаивания и прославления социализма, — сказано в поздравлении.

Лидер КНДР также отметил, что за прошедшие годы мощь и международный авторитет Китая укрепились. Кроме того, он выразил твёрдую убеждённость, что дружба и сотрудничество двух стран будут развиваться активнее — "в соответствии с потребностями новой эпохи и горячим желанием народов двух стран".

В Пекине 1 октября проходит празднование 70-летия основания КНР. Торжество началось с военного парада на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь. Он стал самым крупным за последние несколько десятилетий. В шествии принимают участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолётов и вертолётов.