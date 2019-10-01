Британцы восхитились спецназом ФСИН

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Фото © Пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия

Многие оценили выносливость и силу воли российских бойцов, сопоставив их с солдатами армий других стран.

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.

Статья вызвала восхищение читателей. Многие оценили выносливость и силу воли российского спецназа, сопоставив их с солдатами армий других стран. Некоторые комментаторы даже предложили перенять российский опыт проведения таких испытаний.

Сотрудники ФСИН России могут быть жёстче, чем солдаты половины армий в ЕС, — пишет Galahad.

Русские сильны, — отмечает wchenchou.

— Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы, — полагает Miguel.

Не можем ли мы передать им на аутсорсинг наших преступников? — спрашивает FiveTrickPony.

Всероссийские испытания сотрудников ФСИН России прошли 27 сентября в Мордовии. За право обладания высшим знаком доблести боролись 85 бойцов из 38 российских регионов. Краповый берет получили семь сотрудников.

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