Британцы восхитились спецназом ФСИН

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о бойцах спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которые проходили испытания на право ношения крапового берета.
Статья вызвала восхищение читателей. Многие оценили выносливость и силу воли российского спецназа, сопоставив их с солдатами армий других стран. Некоторые комментаторы даже предложили перенять российский опыт проведения таких испытаний.
— Сотрудники ФСИН России могут быть жёстче, чем солдаты половины армий в ЕС, — пишет Galahad.
— Русские сильны, — отмечает wchenchou.
— Я думаю, что в будущем такую же подготовку должны проходить шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы, — полагает Miguel.
— Не можем ли мы передать им на аутсорсинг наших преступников? — спрашивает FiveTrickPony.
Всероссийские испытания сотрудников ФСИН России прошли 27 сентября в Мордовии. За право обладания высшим знаком доблести боролись 85 бойцов из 38 российских регионов. Краповый берет получили семь сотрудников.
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