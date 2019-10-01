Канделаки заступилась за блондинку, устроившую съёмку в Тверском ОВД

Генеральный продюсер российского канала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своём телеграм-канале вступилась за московскую модель, которая устроила откровенную фотосессию в Отделе МВД России по Тверскому району города Москвы.

— Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость, — написала Канделаки, добавив, что полицейская форма превосходно сидит на модели.

Ранее появились сообщения о том, что девушка организовала фотосессию в ОМВД России по Тверскому району. Модель на снимках — блогер Алина Тапилина. Её сестра якобы работает в правоохранительных органах. МВД проводит проверку.