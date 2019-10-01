Президент Перу и парламент отстранили друг друга от власти

Политический кризис в самой верхушке руководства Перу привёл к тому, что президент страны Мартин Вискарра был вынужден объявить о роспуске парламента, а тот в свою очередь отстранил главу государства и быстро нашёл ему замену. Об этом сообщает газета El comercio.

Поводом для борьбы главы государства с конгрессом стал вопрос доверия правительству, который на рассмотрение парламента вынес Вискарра, а также предлагаемая главой государства реформа по изменению процедуры выбора судей Конституционного суда на более "прозрачную".

Президент объявил, что если новые члены КС будут выбраны раньше, чем будет вынесено решение по поводу доверия правительству, то он распустит конгресс. Парламентарии проигнорировали предупреждение главы государства.

После того как Вискарра сделал своё заявление о роспуске парламента, конгрессмены собрали внеочередное пленарное заседание и большинством голосов поддержали резолюцию, согласно которой действующий президент признавался неспособным управлять государством из-за нарушения конституционного строя.

Вместе с этим парламентарии поддержали кандидатуру вице-президента страны Мерседес Араос и привели её к присяге на пост временно исполняющего обязанности главы государства.

Se enrareció la política peruana!!! Ahora hay dos presidentes en Perú. Mercedes Araoz asume nombrada por el Congreso y sustituiría al mandatario Martin Vizcarra, quién llamó a la disolución del Parlamento. Gran enredo! pic.twitter.com/LsLXwe6lXE — Sergio Novelli (@SergioNovelli) 1 октября 2019 г.

В то же время предложение президента о роспуске парламента нашло отклик у простых граждан, которые буквально осадили центральный вход в конгресс, а также прилегающие улицы и проводят акции протеста в поддержку Вискарры.