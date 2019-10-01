Индия поставила США на место после осуждения Вашингтоном ожидаемой покупки С-400

В МИД страны назвали приобретение вооружений "абсолютно суверенным правом" государства.

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не имеет права указывать Нью-Дели, у кого покупать или не покупать военную технику, это касается в том числе вопроса приобретения у РФ зенитных ракетных систем С-400. Его слова приводит телеканал NDTV.

— Мы всегда утверждали, что наши закупки, выбор поставщиков военной техники — это абсолютно суверенное право, — напомнил Джайшанкар в ходе визита в Вашингтон.

Мы бы не хотели, чтобы какая-то страна говорила нам, что покупать или не покупать у России, как и чтобы какая-то страна указывала нам, покупать или не покупать у Америки. Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар

При этом он признал, что Нью-Дели обсуждает с Вашингтоном "опасения" США по поводу приобретения у Москвы С-400.

Индия сообщила о планах купить С-400 ещё в 2015 году. Контракт на поставку С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 миллиарда долларов был подписан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало недовольство Вашингтона, угрожающего применением санкций в отношении стран, приобретающих у России оружие и военную технику.