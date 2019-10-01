Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

Пользователи соцсети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в ночь на 1 октября, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Неполадки стали наблюдаться после 05:20 московского времени вторника. Чаще других на проблемы жалуются пользователи из Японии, Индонезии, США, Германии, Польши, Перу, Бразилии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы.

По данным сервиса, 58% пользователей жалуются на сбои в работе новостной ленты Facebook , ещё 23% — на полное отключение соцсети, 18% испытывают трудности со входом в аккаунты.