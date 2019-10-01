Глава МИД Белоруссии назвал "бессмысленным" размещение военных баз РФ в стране

По словам главы ведомства, это решение не было продиктовано извне, а принято исходя из национальных интересов.

Размещение на территории Белоруссии российской военной базы не несёт в себе "ни практического, ни политического, ни военного смысла". Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

— Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чём и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считаные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты? — сказал дипломат в интервью РБК.

По мнению главы ведомства, размещение подобных объектов на территории республики едва ли способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, Макей подчеркнул, что это решение не было продиктовано европейскими соседями Белоруссии, а было принято исключительно исходя из национальных интересов.

Ранее российский коллега Макея Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии от размещения военной базы был "неприятным эпизодом" во взаимоотношениях двух стран, но отметил, что главным остаётся союзнический характер отношений Москвы и Минска.