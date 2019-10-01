В Кузбассе прокуратура аннулировала "брак с мертвецом"

При регистрации брака жених был без сознания в больнице Новокузнецка в результате огнестрельного ранения, на следующий день он скончался.

Брак в Кузбассе, который был заключён из корысти с женихом, находившимся при смерти, признан недействительным по иску прокурора, информирует Прокуратура Кемеровской области.

— Прокурор города Таштагола обратился с иском к органу ЗАГС города Таштагола и Таштагольского района о признании брака недействительным. Основанием... явились обстоятельства, установленные в результате рассмотрения уголовного дела. Таштагольский городской суд удовлетворил иск прокурора и признал брак недействительным, — поясняется в сообщении ведомства.

В июне была осуждена руководитель загса Таштагола и Таштагольского района за то, что летом 2017 года она по просьбе знакомой зарегистрировала брак между нею и мужчиной без его согласия.

Когда руководитель загса регистрировала новую ячейку общества, жених был без сознания в больнице Новокузнецка в результате огнестрельного ранения, на следующий день он скончался.

Как считает прокуратура, вступившая в брак женщина не планировала создавать семью, а только хотела получить статус супруги и все сопутствующие права. При рассмотрении дела о причинении её новоиспечённому мужу смерти по неосторожности она потребовала компенсировать ей моральный ущерб и взыскать в её пользу 100 тысяч рублей.