В Кремле надеются на согласование "формулы Штайнмайера" по Донбассу в Минске

В Кремле рассчитывают, что в ходе заседания контактной группы в Минске будет окончательно согласована "формула Штайнмайера" по Донбассу, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА "Новости".

— "Формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчёта ОБСЕ об их итогах. Мы надеемся, что [она] будет окончательно согласована, — отметил Ушаков, говоря об ожиданиях от предстоящего заседания.

По его словам, фиксация украинской стороной этой формулы "может быть одним из важных достижений заседания помимо других итогов".

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