Пушков уличил Зеленского в непостоянстве по расследованию "дела Байдена"

По мнению российского сенатора, несмотря на обещания Дональду Трампу, украинский президент не даст указ о начале следствия.

Украина не будет расследовать "дело Байдена" и рискует потерять поддержку президента США Дональда Трампа. Такое мнение на своей странице в "Твиттере" высказал член Совета Федерации Алексей Пушков. При том, как отметил сенатор, Зеленский ранее обещал Трампу разобраться с расследованием, но по неизвестной причине резко изменил своё мнение.

— Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-младшего, как только сделает прокурором "на 100% своего человека". Теперь же говорит, что "по приказу из-за границы" Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится, — написал Пушков.

Напомним, согласно записи разговора Трампа и Зеленского, американский президент якобы попросил своего украинского коллегу начать расследование в отношении своего политического противника на грядущих выборах президента США в 2020 году Джо Байдена. В связи с этим демократы начали процедуру импичмента Трампа. Однако Минюст США не увидел нарушений со стороны американского лидера.

Зеленский сперва согласился, но позднее в Киеве заявили, что Украина не будет проводить расследование по команде других стран.