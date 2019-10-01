В "Яндексе" назвали песню, текст которой чаще всего искали россияне

Абсолютным лидером поисковых запросов стала песня украинской группы Kazka "Плакала".

Чаще всего в течение прошедшего года российские пользователи Сети среди текстов песен искали слова композиции "Плакала" группы Kazka. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование поисковых запросов компании "Яндекс".

Отмечается, что учитывались данные за период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019-го. Популярность запросов в поисковике "Яндекс" оценивалась по 100-балльной шкале. Чем больше искали данный текст в Сети, тем выше балл.

Таким образом песня "Плакала" получила наивысший балл — 100. Куда менее значительные показатели у композиций "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тимы Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Также "Яндекс" параллельно провёл анализ поисковых запросов по музыкальным клипам за аналогичный период и также по 100-балльной шкале. Чаще всего россияне искали клип группы Little Big — Skibidi (100), на втором месте — "Алкоголичка" Артура Пирожкова (97), следом — Ibiza Филиппа Киркорова и Николая Баскова (58).