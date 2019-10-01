Пенсионер из Татарстана зарубил женщину топором за отказ от интима

Пострадавшая чудом осталась жива, вызванные соседями врачи оперативно оказали ей медицинскую помощь и госпитализировали.

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" в отношении местного жителя Александра Асташина, который с топором напал на женщину, отказавшую ему в интимной близости. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, 27 сентября 69-летний житель города Тетюши распивал алкогольные напитки с тремя женщинами на вечеринке у себя дома. В какой-то момент мужчине захотелось большего, и он предложил одной из подруг вступить с ним в интимную связь, однако получил отказ.

Возмущённый ответом хозяин схватил топор и начал бить им 40-летнюю гостью, нанеся ей в общей сложности не менее шести ударов, в том числе по голове. Затем подозреваемый выбежал из дома и начал просить соседей помочь ему, после чего уснул прямо во дворе.

Кто-то из соседей вызвал полицию и скорую помощь для пострадавшей. В настоящее время она госпитализирована.

После задержания Асташин полностью признал вину, но заявил, что толком ничего не помнит. Мужчина был взят под стражу. Известно, что ранее он уже был судим за убийство жены. Ведётся следствие.