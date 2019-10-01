Вблизи берегов Приморья произошло землетрясение

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в Японском море на глубине 308 километров.

Менее чем в 100 километрах от посёлка Ольга в Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дежурного сейсмолога станции Владивостока, для городов и районов региона угрозы нет.

— Сегодня утром, в три часа 56 минут по местному времени (20 часов 56 минут по мск), произошло землетрясение в Японском море с координатами: северная широта — 43,4, восточная долгота — 136,3, магнитудой 5,0 на глубине 308 километров, — сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о сильном землетрясении в Индонезии. В результате подземных толчков рухнули десятки зданий, число жертв составило около 30 человек.