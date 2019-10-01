Семь человек отравились угарным газом в Дагестане

5

Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

По предварительным данным, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

В Дагестане семь человек, среди которых четыре ребёнка, были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС РФ по республике.

Поступило сообщение о том, что в населённом пункте Аверьяновка произошло отравление угарным газом семи человек, из них четверо детей. Годовалый ребёнок и мама в реанимации, — рассказала собеседница агентства.

Напомним, ранее в Челябинской области две женщины и три ребёнка пострадали от отравления неизвестным веществом. Они были доставлены в отделение Карталинской городской больницы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×