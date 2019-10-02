Почувствуй разницу. Американские и российские школьники назвали любимые предметы

Опрос сообщества Brainly показал, что в России больше интересуются изучением русского языка и родной речи, американцев же больше волнует естествознание.

В преддверии Международного дня учителя онлайн-сообщество Brainly, представленное в России порталом "Знания", провело опрос о любимых предметах и новых технологиях обучения. В исследовании было опрошено более 1000 учащихся из России и США.

— Мы считаем, что ученики во всём мире придерживаются схожих взглядов на учебный процесс, и результаты нашего опроса подтверждают это: ответы российских и американских школьников во многом схожи, — отметил Михал Гвяздовски, генеральный директор портала "Знания" по России, Польше и Румынии.

Но всё-таки отличия есть. 24,5% российских школьников своим любимым предметом называют русский язык, в США предпочтение родной речи отдают только 15% учеников. На первом месте у американцев — естественные науки (физика, химия, биология, география). Иностранный язык у россиян — на втором месте по популярности, он набрал 22,5%, у американцев — на седьмом (всего 7,7%).

И американские ученики, и российские считают, что учитель — это сложная профессия. Так ответило около 80% опрошенных, а 40% из них отмечают, что педагоги не получают достаточно признания и благодарности за свой труд.