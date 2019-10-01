СМИ: На сокращение российских чиновников потратят почти пять млрд рублей

На сокращение федеральных чиновников в ближайшие три года могут потратить почти пять миллиардов рублей. Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные Минфина, эти деньги пойдут на выплаты госслужащим.

По предварительным данным, сокращение может грозить примерно 13 тысячам сотрудников.

Ранее заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко анонсировала, что со следующего года в России планируют начать реализацию масштабной реформы в госуправлении. Эта реформа приведёт к сокращению чиновников и одновременно с этим повысит оплату труда тем госслужащим, которые останутся на своих местах.