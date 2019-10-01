Лазарев раскрыл причину длительного конфликта с Топаловым

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему длительное время находился в конфликте с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash.
— Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально, — рассказал исполнитель в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Лазарев отметил, что после этого они прекратили общение. Конфликту поспособствовали и слухи, которые распространял Топалов в прессе. В том числе Влад рассказывал журналистам о планах Лазарева начать сольную карьеру. Кроме того, по словам Лазарева, виновником разлада был и третий человек — отец Топалова.
Ранее Лайф сообщал, что Лазарев признался, что у него есть дочь. Он скрывал это на протяжении года.
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