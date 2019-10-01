Лазарев раскрыл причину длительного конфликта с Топаловым

По словам исполнителя, разладу поспособствовала "чепуха", которую распространял Топалов в прессе.

Певец Сергей Лазарев рассказал, почему длительное время находился в конфликте с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash.

— Был период, достаточно длительный, несколько лет, когда мы с Владом не общались вообще. Причиной тому был разлад, расход группы Smash, дуэта, в котором мы пели. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально, — рассказал исполнитель в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Лазарев отметил, что после этого они прекратили общение. Конфликту поспособствовали и слухи, которые распространял Топалов в прессе. В том числе Влад рассказывал журналистам о планах Лазарева начать сольную карьеру. Кроме того, по словам Лазарева, виновником разлада был и третий человек — отец Топалова.

Ранее Лайф сообщал, что Лазарев признался, что у него есть дочь. Он скрывал это на протяжении года.