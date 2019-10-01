Россиянина задержали в Таиланде из-за банкнот "банка приколов"

Мужчину могут отпустить под залог. Однако у семьи не хватает средств, и они начали просить помощи у друзей.

Житель Екатеринбурга Вадим и его семья отправились на отдых в Таиланд, но для главы семейства он закончился приводом в полицейский участок. Супруга Вадима, Екатерина, рассказала в соцсетях, что муж подарил местным жителям долларовые купюры "банка приколов". Шутку тайцы не оценили, и теперь россиянина отдают под суд.

По словам Екатерины, с этими купюрами играли дети. Подарить их мужчина якобы решил вечером в баре. Тайцы приняли деньги за настоящие, а потом поняли ошибку и заявили в полицию.

Паблик " "Типичный Екатеринбург" также привёл версию друга Вадима. Якобы россиянин расплачивался в баре тайскими деньгами. Но местные увидели, что у него есть доллары, и приняли их за настоящие. Они решили, что Вадим может хорошо заплатить, и стали предлагать ему разные услуги, покатали по городу, а затем повезли зачем-то в лес. Вадим попросил проводить его домой. Он дарил им деньги в качестве сувенира. И возле дома тайцы поняли, что доллары — фальшивка.

Теперь Вадиму может грозить до десяти лет тюремного заключения.

Пару месяцев назад Лайф рассказывал о другой истории с билетами "банка приколов". Цыганка убедила таксиста взять кредит, чтобы сжечь деньги для снятия порчи. Во время церемонии она подменила их на билеты "банка приколов". А мужчина остался должен банкам более восьми миллионов рублей.