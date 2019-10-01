Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания республики. О поздравительной телеграмме сообщает пресс-служба Кремля.

— Глава российского государства дал высокую оценку впечатляющим успехам в экономической, социальной и научно-технической областях, которых КНР добилась за прошедшие семь десятилетий, — говорится в сообщении Кремля.

По словам Путина, Россия и Китай — незаменимые стратегические партнёры. Кроме того, глава государства отметил высокий уровень политического диалога двух стран и взаимодействие в региональных и международных делах. Также лидер страны высоко ценит дружеские отношения с главой КНР.

В Пекине 1 октября проходит празднование 70-летия основания КНР. Торжество началось с военного парада на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь. Он стал самым крупным за последние несколько десятилетий. В шествии принимают участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолётов и вертолётов.