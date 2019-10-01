Шахназаров о Захарове: Человек с огромным чувством юмора

Российский режиссёр ушёл из жизни 28 сентября из-за повторного воспаления лёгких.

С режиссёром Марком Захаровым прощаются в Москве. К театру "Ленком", где Марк Анатольевич прослужил почти полвека, пришли сотни людей. Проводить в последний путь создателя "Формулы любви", "Обыкновенного чуда", "Юноны и Авось" пришли в том числе российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, а также прославленный хоккеист и тренер Владислав Третьяк.

— "Тиль" у него был потрясающий спектакль. "Тиль" я очень любил, много раз ходил с Колей Караченцовым, покойным тоже, к сожалению, — отметил Шахназаров.

Режиссёр также добавил, что Марк Захаров обладал огромным чувством юмора, которое он перенёс на многие свои фильмы и постановки.

— Мы всей командой к нему ходили на спектакли. И они к нам приезжали на сборы, мы все играли в баскетбол, — рассказал Лайфу Владислав Третьяк.

Марк Захаров ушёл из жизни утром 28 сентября на 86-м году жизни. Причиной смерти режиссёра стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра выразили соболезнования и вспомнили его главные заслуги.