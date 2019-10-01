Три человека стали жертвами аварии в Крыму

Две легковушки столкнулись на автодороге "Таврида" в районе посёлка Приморское в Крыму. Жертвами аварии стали три человека, ещё пять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по республике.

— Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей LADA Priora и KIA Optima, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель "Лады" выехал на встречку, где и столкнулся лоб в лоб с КИА. Жертвами аварии стали три человека, которые были в машине отечественного автопрома.