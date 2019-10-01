Лавров написал стихотворение про возмездие за лесные пожары

По его сюжету лесник с ружьём настигает мужичка со спичками на фоне горящей тайги.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал стихотворение про лесные пожары. Оно опубликовано в журнале "Русский пионер". Его номер посвящён теме "Дым", и главу ведомства попросили поддержать её.

В редакции издания отметили, что у министра получился эпос в трёх четверостишиях и его можно ставить на сцене.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник...

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием "Дымок".

Нужно отметить, что о стихотворном таланте Сергея Лаврова известно давно. Тот же "Русский пионер" публиковал произведение министра про Обезьяну и Петуха. В том же году Лавров посвящал стихотворение своему коллеге Виталию Чуркину.

Что касается лесных пожаров, то накануне стало известно, что все они в России потушены.