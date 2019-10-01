Лавров написал стихотворение про возмездие за лесные пожары

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров написал стихотворение про лесные пожары. Оно опубликовано в журнале "Русский пионер". Его номер посвящён теме "Дым", и главу ведомства попросили поддержать её.
В редакции издания отметили, что у министра получился эпос в трёх четверостишиях и его можно ставить на сцене.
Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник...
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием "Дымок".
Нужно отметить, что о стихотворном таланте Сергея Лаврова известно давно. Тот же "Русский пионер" публиковал произведение министра про Обезьяну и Петуха. В том же году Лавров посвящал стихотворение своему коллеге Виталию Чуркину.
Что касается лесных пожаров, то накануне стало известно, что все они в России потушены.
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