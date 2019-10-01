Полиция Москвы подала иски к Навальному и Соболь

Также в качестве ответчиков в исковом заявлении указаны и другие активные участники несанкционированных митингов в столице.

В Симоновский суд Москвы поступило исковое заявление от столичной полиции в отношении блогера Алексея Навального и его соратницы Любови Соболь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

— Зарегистрировано два иска, истец — ГУ МВД России по Москве. По одному из исков ответчиками заявлены Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьёв, Олег Степанов и Илья Яшин, по другому — Георгий Албуров и Любовь Соболь, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в базе суда пока нет данных о принятии иска к рассмотрению и назначенных дат слушаний. Также неизвестна суть исковых требований.

Как сообщал Лайф, это далеко не первый судебный иск, который был подан к представителям оппозиции после несогласованных акций протеста летом в столице. Ранее Мосгортранс отсудил у Навального, Соболь и Яшина 1,2 млн рублей в качестве компенсаций за задержку движения маршрутного транспорта.