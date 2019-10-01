Москвич заявил о пропаже из квартиры 42 миллионов рублей

Падчерица, которую потерпевший считает виновной в похищении денег, сменила в квартире все замки.

Москвич обратился в полицию с заявлением о краже 42 миллионов рублей. Есть подозрения, что деньги из квартиры вынесла его падчерица, с которой он уже несколько лет судится. Причиной спора стала как раз та квартира, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Оказалось, что дочь его покойной жены в его отсутствие поменяла в квартире все замки. Вскрывать её пришлось с полицейскими по решению суда. Деньги он на месте не обнаружил.

— При осмотре квартиры гражданин заявил о пропаже принадлежащих ему денежных средств в размере 41 713 020 рублей, о чём им было написано заявление в ОМВД России по Пресненскому району, — рассказали в полиции.

На днях другой житель столицы рассказал полицейским, что из кармана брюк у него незаметно вытащили миллион.