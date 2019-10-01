Песков заявил, что Москва не ведёт переговоры о военной базе РФ в Белоруссии

У Москвы и Минска нет переговоров о создании российской военной базы в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что между странами есть обязательства, которые компенсируют её отсутствие.

— Между Россией и Белоруссией существует целый объём, достаточно значительный объём союзнических обязательств. Поэтому, действительно, существует много взаимных обязательств, которые компенсируют отсутствие подобного пункта базирования, — заявил Песков.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал "бессмысленным" размещение военных баз РФ в стране. По его мнению, размещение подобных объектов на территории республики едва ли способствовало бы укреплению безопасности и стабильности в регионе.