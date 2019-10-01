Путину доложат о деле полковника ФСБ Черкалина

В Кремле подчеркнули, что президент не выполняет следственные функции и нужно дождаться вердикта суда.

Президенту РФ Владимиру Путину доложат о ситуации с полковником Федеральной службы безопасности Кириллом Черкалиным, который проходит по делу о взяточничестве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты напомнили о том, что Черкалин брал взятки прямо у места работы на Лубянке, и спросили, есть ли у главы государства вопросы к работе ФСБ в целом, в том числе по борьбе с коррупцией в ведомстве. Песков усомнился, что глава государства видел последние данные по делу офицера, "но информация будет доложена".

— Президент не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу. Ведётся следствие, надо дождаться судебного вердикта, — ответил Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

Стоит отметить, что всего у полковника было обнаружено шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро.

Кроме того, Черкалин владел двумя загородными домами, а также пятью квартирами, одна из которых, по данным СМИ, предназначалась специально для хранения наличных.