Зеленский рассказал Тому Крузу, почему выгодно снимать фильмы на Украине

В частности, украинский лидер сообщил актёру о новом законе, который гарантирует компенсации расходов на съёмочный процесс.

Американский актёр Том Круз по приглашению президента страны Владимира Зеленского прибыл в Киев. Во время встречи лидер Незалежной рассказал Крузу о собственном опыте работы в кино и преимуществах съёмок фильмов на Украине.

— Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими местами для съёмок одного из своих новых кинопроектов, — сообщили в пресс-службе главы государства.

Кроме того, Зеленский сообщил актёру о новом законе, согласно которому иностранные производители могут рассчитывать на компенсации, если будут снимать фильмы на территории Украины. Так, Рада предложила ввести 25-процентный размер возмещения за съёмки в Незалежной и увеличить выплаты на 5%, если в основе картины лежит украинское литературное произведение.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил создать на Украине мощный кинематограф.