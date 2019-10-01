Кремль перенаправил вопрос о проблемах онкоцентра им. Блохина в Минздрав

Часть медперсонала учреждения протестует из-за якобы низких зарплат и возможных сокращений.

Кремль не может контролировать ситуацию с каждым конкретным медицинским учреждением, вопросом по онкоцентру имени Н. Блохина занимается Минздрав. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нам неизвестно, обращались ли врачи в Министерство здравоохранения... Есть публикация, которая свидетельствует о том, что объём проблем преувеличен, что учреждение работает в обычном режиме, — добавил Песков.

Как ранее сообщал Лайф, некоторые сотрудники Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением, если недавно назначенное руководство медицинского учреждения продолжит свою работу и не будут решены проблемы с сокращением зарплаты. В ответ на это инициатора протеста Георгия Менткевича освободили от должности и.о. заведующего отделением.

В медучреждении ранее опровергали сообщения и о массовых увольнениях, и о закрытии отделения из-за плесени. Накануне в Кремле также заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения.