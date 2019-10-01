Путин поздравил суворовцев с 75-летним юбилеем их альма-матер

В Кремле отмечают богатую историю Суворовского училища, успех его выпускников "как в ратной службе и на государственном поприще", так и в науке, культуре и даже бизнесе.

Президент России Владимир Путин поздравил педагогический состав, а также курсантов и выпускников Суворовского военного училища с 75-летием со дня его основания. Поздравительную телеграмму от главы государства в торжественной обстановке зачитал председатель общественной организации "Московские суворовцы", выпускник училища Дмитрий Нестеров.

В Кремле отмечают богатую историю Суворовского училища, успех его выпускников "как в ратной службе и на государственном поприще", так и в науке, культуре и даже бизнесе. Отдельно Владимир Путин указал на особую сплочённость тех, кто прошёл это учебное заведение.

— Отрадно, что нынешние суворовцы бережно чтут традиции родного училища, дорожат идеалами дружбы, воинского братства и взаимовыручки, завещанными старшими товарищами, — говорится в поздравлении президента.

Суворовские военные училища создавались в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) в целях устройства, обучения и воспитания детей воинов Советской армии и Военно-морского флота, партизан, советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших в годы Великий Отечественной войны, "по типу старых кадетских корпусов".

Инициатива и разработка документальной базы приписывается генерал-лейтенанту Красной армии, бывшему выпускнику Пажеского корпуса Игнатьеву. Преподавателями и начальниками училищ с подачи Алексея Игнатьева и одобрения Иосифа Сталина старались назначать бывших кадет и офицеров Российской императорской армии.

В 1943 году было создано одиннадцать суворовских училищ, а в 1944-м — шесть.

В настоящее время в России существует десять суворовских военных училищ Минобороны РФ: Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно-музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (Владикавказ, Северная Осетия — Алания), Тверское, Ульяновское, Уссурийское (Приморский край), а также шесть суворовских училищ Министерства внутренних дел РФ — Астраханское, Грозненское (Чечня), Елабужское (Татарстан), Новочеркасское (Ростовская обл.), Санкт- Петербургское, Читинское (Забайкальский край).