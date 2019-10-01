Минтруд доложил кабмину о рисках перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России направило в Кабинет министров РФ свой доклад по поводу возможных последствий после введения в стране четырёхдневной рабочей недели. В ведомстве предложили далее рассматривать этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
— При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несёт в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты, — отметили в министерстве.
Риски заключаются в том числе в увеличении издержек на рабочую силу, повышении себестоимости продукции. А позитивно сокращение рабочей недели, по мнению ведомства, скажется на здоровье работника, эффективности труда, личностном и профессиональном развитии и так далее.
Впрочем, в Минтруде напомнили, что работодатель и сейчас по соглашению с сотрудником может устанавливать четырёхдневную рабочую неделю.
Ранее идею о четырёхдневной рабочей неделе раскритиковали в РПЦ.
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