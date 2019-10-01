Минтруд доложил кабмину о рисках перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Впрочем, ожидается и позитивный эффект — для здоровья работников и повышения производительности.

Министерство труда и социальной защиты России направило в Кабинет министров РФ свой доклад по поводу возможных последствий после введения в стране четырёхдневной рабочей недели. В ведомстве предложили далее рассматривать этот вопрос в Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

— При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несёт в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты, — отметили в министерстве.

Риски заключаются в том числе в увеличении издержек на рабочую силу, повышении себестоимости продукции. А позитивно сокращение рабочей недели, по мнению ведомства, скажется на здоровье работника, эффективности труда, личностном и профессиональном развитии и так далее.

Впрочем, в Минтруде напомнили, что работодатель и сейчас по соглашению с сотрудником может устанавливать четырёхдневную рабочую неделю.

Ранее идею о четырёхдневной рабочей неделе раскритиковали в РПЦ.