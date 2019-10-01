Премьер Украины признал, что железные дороги в стране почти уничтожены

Так, попросту не хватает составов, чтобы удовлетворить потребности всей экономики.

Железные дороги на Украине практически уничтожены. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Ответственность за разрушение инфраструктуры он возложил на коррупционеров и некомпетентных руководителей, сообщает УНИАН.

— Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Её постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители, — отметил премьер-министр.

Гончарук оценивает, что на сегодняшний день на 90% истощена "Укрзализныця" — компания, владеющая украинскими железными дорогами. Он добавил, что каждый день на Украине горят локомотивы и не хватает подвижного состава для бизнеса.

Ранее украинский экс-чиновник заявил, что приватизация железной дороги приведёт к катастрофе.