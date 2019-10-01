На сотрудника центрального аппарата СКР напали с ножом у проходной ведомства

Пострадавший доставлен в Научно-исследовательский институт им. Склифосовского. Злоумышленник уже задержан.

Неизвестный с ножом напал на сотрудника центрального аппарата СКР. Преступление произошло прямо на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

— Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства, — сообщила Петренко Лайфу.

Пострадавший доставлен в НИИ им. Склифосовского. Злоумышленник уже задержан.