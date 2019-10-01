На Урале зоозащитник спас котёнка с девятью пулями в теле

Ветеринар не мог понять причину отказа задних конечностей, пока не сделали рентгеновский снимок.

В городе Березники в Пермском крае мать с дочерью нашли парализованного котёнка. После осмотра выяснилось, что его попросту расстреляли из пневматического оружия. Женщина хотела усыпить животное, чтобы оно не мучилось, но дочь настояла, чтобы его спасли. Котёнка согласился выходить зоозащитник Сергей Шахторин из регионального центра.

— Проверили на рентгене, а этих пулек оказалось аж девять штук. Две оказались критичными для него, потому что попали в позвоночник. Была экстренно проведена операция по извлечению пуль из позвоночника, — рассказал Лайфу Сергей.

После операции прошло пару дней, и котик смог сделать первые шаги по дому зоозащитника. Ему нужно нагружать лапы, уверен специалист.

— Он к тому же ещё и растущий организм, — объясняет поправку котёнка Сергей, добавляя, что пока осторожен в прогнозах о здоровье животного.

Только день назад Лайф рассказывал о зверстве подростков из Башкирии, которые убили петардами 11 щенков.