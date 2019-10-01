Путин ратифицировал Конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года, — говорится в документе.
Конвенция была подписана 12 августа 2018 года по итогам Пятого каспийского саммита главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Работа над документом велась с 1996 года, проект был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в декабре 2017 года в Москве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram