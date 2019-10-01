В Антарктиде откололся айсберг весом в сотни миллиардов тонн

Исследователи считают, что гигантский кусок льда может представлять опасность для морских судов.

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде откололся самый крупный за последние 50 лет айсберг. Об этом сообщает Институт океанографии Скриппс.

Scientists have discovered that a large iceberg - more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice - has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) 1 октября 2019 г.

Его вес составляет 315 миллиардов тонн, высота около 200 метров, а площадь — 1,6 тысячи квадратных километров, что сопоставимо с площадью такого города, как Санкт-Петербург (около 1,4 кв. км). Айсберг назвали D28.

По мнению учёных, он может представлять угрозу морским судам. Поэтому теперь за ним будут тщательно следить. При этом исследователи отметили, что откалывание айсберга никак не связано с глобальным потеплением.

Ранее Лайф сообщал, что с высочайшей горы в Альпах сползает ледник.