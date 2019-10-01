Первые минуты после нападения на сотрудника СКР в Москве – видео

В Сети появилось видео первых минут после нападения неизвестного с ножом на сотрудника центрального аппарата СК РФ в Техническом переулке в Москве. На кадрах видно, что раненый Владислав Капустин лежит на асфальте.

Сразу после нападения сотрудника ведомства экстренно госпитализировали. По данным Лайфа, у него ножевое ранение с повреждением сердца. Злоумышленник уже задержан. По данным ТАСС, его проверят на вменяемость.

Как уже сообщал Лайф, на Капустина напали прямо у проходной ведомства в Техническом переулке.