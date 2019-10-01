Делегации Путина в Ереване выдали машину с номером 007

В Ереване, где сегодня проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным выдали автомобиль с номером ARM 007.

Российский лидер предпочёл передвигаться на своём автомобиле Aurus с московскими номерами, а "привилегии Джеймса Бонда" достались пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и помощнику лидера страны Юрию Ушакову.

Ранее российский президент называл саму структуру Евразийского экономического союза эффективной в полной мере.