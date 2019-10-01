Делегации Путина в Ереване выдали машину с номером 007

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<p>Фото © L!FE</p>

В Ереване, где сегодня проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным выдали автомобиль с номером ARM 007.

Российский лидер предпочёл передвигаться на своём автомобиле Aurus с московскими номерами, а "привилегии Джеймса Бонда" достались пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и помощнику лидера страны Юрию Ушакову.

<p>Фото © L!FE</p>

Ранее российский президент называл саму структуру Евразийского экономического союза эффективной в полной мере.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Иван  Комогорцев
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