Лайф узнал личность напавшего с ножом на сотрудника СКР в Москве

Сотрудник ведомства получил проникающее ранение в спину, было повреждено его сердце.

На сотрудника Следственного комитета РФ в Москве напал 39-летний мужчина. По данным Лайфа, его зовут Сергей Григорьев, он 1980 года рождения.

Сотруднику СКР В. Капустину было нанесено проникающее ножевое ранение. Удар нанесли со спины, было повреждено сердце. Он был доставлен в НИИ имени Склифосовского.

Напомним, нападение было совершено сегодня около полудня на проходной ведомства в Техническом переулке. Лайф опубликовал видео, снятое на месте преступления, через несколько минут после случившегося.