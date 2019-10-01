Россия всегда выполняет свои обязательства, заявил Путин

Все взятые на себя обязательства Россия всегда выполняет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы грузинской журналистки по пути на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
— Мы всегда выполняем, — ответил Путин на вопрос корреспондентки о том, когда Россия начнёт выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году.
Напомним, в 2008 году Россия была вынуждена ввести войска в Южную Осетию после нападения грузинских военных на жителей Цхинвала и российских миротворцев. Грузинские войска отступили. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией, которые не восстановлены до сих пор. Как сообщал Лайф, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за диалог с Москвой.
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