Подвергшийся нападению сотрудник СКР не занимался следственной работой

Смертельно раненный сегодня в Москве сотрудник Следственного комитета РФ работал с обращениями граждан и не был связан с расследованием уголовных дел.

— Сотрудник работал в управлении по рассмотрению обращений граждан, — передаёт РИА "Новости" слова информированного источника.

Напомним, сотрудник центрального аппарата СКР Владислав Капустин скончался в реанимации после нападения злоумышленника в Техническом переулке в Москве. У следователя было проникающее ножевое ранение с повреждением сердца. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти её не удалось.

Напомним, нападение было совершено около полудня прямо на проходной ведомства. Напавший был задержан на месте.