Подвергшийся нападению сотрудник СКР не занимался следственной работой

Смертельно раненный сегодня в Москве сотрудник Следственного комитета РФ работал с обращениями граждан и не был связан с расследованием уголовных дел.
— Сотрудник работал в управлении по рассмотрению обращений граждан, — передаёт РИА "Новости" слова информированного источника.
Напомним, сотрудник центрального аппарата СКР Владислав Капустин скончался в реанимации после нападения злоумышленника в Техническом переулке в Москве. У следователя было проникающее ножевое ранение с повреждением сердца. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти её не удалось.
Напомним, нападение было совершено около полудня прямо на проходной ведомства. Напавший был задержан на месте.
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