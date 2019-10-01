Свидетельница убийства полковника СКР: До сих пор всё трясётся внутри

Женщина перед этим говорила с ним в надежде получить аудиенцию у руководства ведомства по своему вопросу.

Невольным свидетелем убийства сотрудника СКР стала женщина, которая стояла с одиночным пикетом около здания центрального аппарата СК РФ. Журналист издания Znak узнал у неё подробности происшествия.

— Он разговаривал с другой женщиной, сказал, что проконсультируется с кем-то по телефону и начнёт со мной разговаривать. Я стояла рядом с ним. Подходит какой-то мужчина. Я сначала подумала, что он кулаком по спине стукнул. Оказалось, что ножом. Вытащил нож, бросил в машину и сам побежал, — рассказала очевидица.

Она закричала, за напавшим побежали сотрудники ведомства и вскоре его задержали.

— До сих пор всё трясётся внутри, — призналась свидетельница нападения.

Как сообщал Лайф, сотрудник ведомства получил ножевое ранение у проходной главного здания Следственного комитета России. Он был экстренно госпитализирован, но скончался в больнице. Лайф узнал, что нападавшего зовут Сергей Григорьев, он 1980 года рождения. Установлено, что он состоит на учёте в психдиспансере.