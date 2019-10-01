Советник Зеленского заявил, что не против секса с роботом

Также Новиков отметил, что первый секс-робот Саманта не станет массовым явлением.

Внештатный советник президента Украины Игорь Новиков заявил, что не отказался бы от секса с роботом. Об этом он сообщил в интервью в программе "О чём говорят мужчины", аудиозапись которой опубликовало издание "Украинские новости".

Ведущая программы Анна Балент завела речь о первом секс-роботе Саманте, которую научили отказывать в интиме. Разработчики поместили на ней специальные датчики, которые реагируют на грубые прикосновения и неуважительное отношение.

Новиков заявил, что подобные роботы не станут массовым явлением, а лишь будут удовлетворять запросы определённой ниши. На вопрос, попробовал бы он секс с роботом, Новиков ответил, что хотел бы испытать такой опыт. Правда, с разрешения жены.

— С согласия жены, я думаю, да, — отметил он.

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