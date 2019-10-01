Пропавшая три дня назад в Перми девочка найдена живой

Угрозы её жизни и здоровью нет. С ситуацией с уходом подростка будут разбираться психологи.

После трёх дней поисков пропавшая 15-летняя жительница Перми найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

— В результате организованных широкомасштабных мероприятий во время патрулирования полицейскими утром 1 октября 2019 года пропавшая была обнаружена на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе города Перми, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи в ходе поисков опросили более 100 человек, которые могли видеть девочку. Просмотрены записи камер наружного наблюдения в день её исчезновения, обследован весь маршрутный транспорт Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми. В общей сложности пропавшую искали более 500 человек — сотрудники правоохранительных органов, волонтёры, местные жители.

Отмечается, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Почему она ушла из дома, предстоит выяснить. Задействованы психологи.

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