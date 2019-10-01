"ВКонтакте" и "Яндекс" запускают свои образовательные марафоны

Повысить свою культурную грамотность, пройти онлайн-курсы и сдать диктант теперь можно бесплатно на платформах "Яндекса" и "ВКонтакте".

Платформа образовательных марафонов "ВКонтакте" будет запущена в ближайшее время. Авторы смогут бесплатно размещать на ней свои курсы для всех пользователей.

В привычные статьи "ВКонтакте" авторы будут добавлять подкасты, видео, изображения, тексты и задания для проверки полученных знаний. В ответ они получат подробную статистику о марафоне, чтобы оценить его эффективность.

— Марафоны могут использовать платформу для самых разных задач. Преподаватели вузов и школ — чтобы разместить дополнительные материалы для учеников, бизнес — завоевать доверие клиентов, авторы онлайн-курсов — расширить аудиторию, — сказала директор по развитию бренда работодателя "ВКонтакте" Ирина Шубина.

"Яндекс" уже 1 октября 2019 года презентует свой образовательный "Культурный марафон" для школьников.

Уроки в нём посвящены четырём темам: музыке, архитектуре, театру и кино. На занятиях по музыке или кино школьники снимут и смонтируют свой фильм, повторяя находки Сергея Эйзенштейна и Льва Кулешова, создадут графическую партитуру, изучив древнерусскую "Певческую азбуку" и ноты Джона Кейджа, сочинят ораторию жалоб и желаний, послушав Римского-Корсакова и хор финских крикунов. На уроках архитектуры ребята спроектируют собственную школу мечты, изучив проекты Баухауса, вальдорфскую систему и школы из советских детских фильмов, а на занятиях на тему театра придумают декорации, познакомившись с работами Роберта Уилсона, Дмитрия Крымова и московского театра "Тень".

С 1 по 14 ноября школьники смогут пройти в сервисе "Яндекс.Учебник" мультимедийный онлайн-тест. Он не проверяет знания, а знакомит с богатством мировой культуры: например, что общего между Лунной сонатой и современным хип-хопом, как Тарковский вдохновлялся Брейгелем, что одинаково сильно любили Дэвид Бирн и Бертольт Брехт, как Гауди строил храм Святого Семейства.

Присоединиться к "Культурному марафону" может любой учитель или родитель. Для этого нужно зарегистрировать себя и детей на сайте проекта. Уже сейчас там выложены все сценарии уроков, а 1 ноября появятся тесты. Все учителя, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, ответившим на вопросы теста, "Яндекс" вручит грамоты и подписки на сервисы "Яндекс.Музыка" и "Кинопоиск".