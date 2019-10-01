Доктор Комаровский дал советы, как детям не подцепить вшей в школе

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Врач напомнил, что эктопаразиты не могут прыгать на большие расстояния, так что детям надо держать дистанцию.

Известный педиатр и писатель Евгений Комаровский (доктор Комаровский) дал советы родителям, как их детям избежать заражения педикулёзом. Кандидат медицинских наук советует соблюдать несколько правил:

  • научить ребёнка не соприкасаться собственной головой с головой друзей;
  • не обмениваться личными вещами, такими как наушники или шапки;
  • одежда ребёнка должна быть из такого материала, на котором не может зафиксироваться вошь.

Если заражения вшами не удалось избежать, помогут лекарственные препараты. Самое главное лекарство от педикулёза — перметрин.

Летом доктор Комаровский рассказывал, какие ягоды стоит мыть, а какие оставить немытыми.

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