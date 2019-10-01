Водитель Lamborghini не пропустил скорую и может лишиться прав на год

Видео инцидента появилось в социальных сетях, после чего полицейские без труда нашли виновника.

Сотрудники МВД обнаружили в социальных сетях видео, как водитель Lamborghini не пропускает скорую помощь с включёнными звуковыми и световыми сигналами в Москве.

Полицейские выяснили, что инцидент произошёл на Волоколамском шоссе. Управлял иномаркой 30-летний мужчина. Его вскоре остановили на одной из столичных улиц. Теперь ему грозит лишение водительских прав сроком до одного года.

— В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Лайф сообщал, что в Новокузнецке врачи скорой отказались измерить мужчине давление.