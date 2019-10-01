Okko выпускает #Dеток. Новый сериал о любви, понтах и взаимоотношениях

В онлайн-кинотеатре Okko стартует драматический сериал #Dетки о поколении миллениалов, которое зависит от гаджетов, “сетевых” маньяках, свободе и незащищенности.

10 серий по 26 минут об интернет-эпохе, в которую погружены две героини: 28-летняя Лина и 16-летняя Кира. Они абсолютно разные не только по возрасту, но и по отношению к миру.

Конечно, Кира и Лина оказываются в одной лодке. Когда человек, которого они обе любили, вдруг становится мишенью маньяка. Убийца орудует в Интернете, ищет жертву и выкладывает в Сеть видео на стыке стёба и жести с хештегом #охужэтидетки.

Маньяк использует личную ситуацию очередного объекта и его зависимость от соцсетей. Как отмечает режиссер сериала Вазген Каграманян, в центре каждой серии #Dеток — отдельный персонаж со своей драмой.

— Она показана пунктирно, и, строго говоря, зритель видит только верхушку айсберга. Но это полноценная история, — добавляет режиссер.

Авторы намеренно дали персонажам реальные и узнаваемые проблемы тинейджеров. Насилие в семье, сложности с пониманием себя и своей ориентации, давление со стороны родителей относительно выбора карьеры, буллинг, несчастная любовь — типовые напряги, помноженные на такой же типовой, к сожалению, сбой в коммуникации с родителями.

— Глупо разбивать молотком монитор компьютера, на котором подросток посмотрел порнографию, потому что на этом же мониторе можно рисовать аниме или готовить реферат. Лучше попробовать обезопасить вашего ребёнка с помощью специальных настроек, самим быть бдительными и говорить c ребёнком с самого рождения! И в этом разговоре самое важное — не "кто виноват", а справедливость и принятие. Когда люди впервые увидели пожар, они не предали анафеме "красный цветок", а научились обращаться с огнём. У гаджетов есть большие плюсы: образовательные ресурсы, море приложений, делающих комфортной нашу жизнь: навигатор, бронирование билетов и гостиниц, электронные книги, музыка, игры в путешествиях, переписка и прочее. Но эти игрушки могут быть опасными, и надо учить детей в них играть, — говорит актриса сериала Екатерина Шпица.

Как отмечает директор по контенту Rambler Group, генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава, #Dетки — это первый отечественный сериал о новом поколении и проблемах диалога между родителями и детьми. О том, как важно замечать и признавать свои ошибки, делать искренне и честно.

Этот сериал не мог бы появиться ни на одном из федеральных каналов, поскольку в нем присутствуют мат, сленг, острые темы, запрещенные вещества, алкоголь и секс.

— Когда проект запускается, сразу определяются основные вводные. Для "канальных" сериалов это обычно жанр, ориентиры и рамки — надо, можно, нельзя. Дальше в этих рамках сценаристы и продюсеры пытаются создать что-то достойное. И им сложно. Здесь всё было иначе: есть высокая планка качества и органичности материала, а формальных флажков — нет. Задача мечты из серии: "а что, так можно было? — отмечает автор сценария и креативный продюсер Анна Крейчман.