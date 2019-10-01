На Урале мать троих детей умерла после избиения мужем: Вся в крови была

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по статье "Убийство", отметив, что смерть наступила вследствие "естественных причин".

В городе Златоусте в Челябинской области прошли похороны матери троих детей 26-летней Светланы Сергеевой. Женщина скончалась после побоев со стороны супруга. Как рассказал порталу 74.ru отец погибшей, на дочери не было живого места, она была вся в крови. Притом это был не первый случай насилия со стороны супруга. Однажды он даже сломал жене руку.

— Он, оказывается, Матвея (среднего пятилетнего сына. — Прим. Лайфа) вверх тормашками за ноги брал, переворачивал — не его же родной. Он и её бил, мы только вчера это всё от подружек узнали. В воскресенье, когда всё случилось, старшей дочери дома не было, там были Матвей и младшая дочка, ей всего 10 месяцев. Когда зашли в квартиру, она по мамке мёртвой ползала, — рассказал Анатолий.

Это не единственная шокирующая подробность расправы над Светланой, которой поделился отец. По его словам, предполагаемый убийца зачем-то фотографировал тело умершей супруги и рассылал эти фото друзьям. Она сама при этом вся была в крови.

Несмотря на обстоятельства произошедшего, супруг погибшей был задержан по административному делу. Дмитрий отрицает свою причастность к гибели супруги, хотя признаётся, что применял по отношению к ней силу. Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по статье "Убийство", поскольку медицинская экспертиза показала, что избитая Светлана погибла вследствие другой причины.

— Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от инфаркта — это ненасильственная смерть. Там какие-то телесные повреждения были, но они будут выделены в отдельное производство, этим будет заниматься полиция, — сообщил журналистам руководитель следственного отдела СК РФ по Златоусту Юрий Кадиков.

Прокуратура также настаивает на версии следствия, отмечая, что тяжёлых травм на теле Светланы обнаружено не было.

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Рыбинске многодетную мать жестоко убили после вечеринки.