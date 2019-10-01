В Туле скончался участник штурма Берлина, который расписался на Рейхстаге

Он написал на здании государственного собрания Германии два слова: "Туляк Шалашников".

В Туле ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Евгений Шалашников. Он участвовал в штурме Берлина и был одним из тех, кто расписался на Рейхстаге. Об этом сообщили в Администрации Тулы.

Евгению Тимофеевичу было 94 года. В войну он был радистом 75-й стрелковой дивизии третьей армии Центрального фронта, авиаполка 15-й Воздушной армии.

Пройдя Прибалтику, Белоруссию, Польшу, Евгений Шалашников принял участие в штурме Берлина и оставил на Рейхстаге надпись: "Туляк Шалашников". После войны он служил в органах внутренних дел, в том числе следователем. У него орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, медали "За взятие Берлина" и "За освобождение Варшавы".